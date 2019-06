Choc ad Aprilia, scuoia un gatto e lo fa arrosto per mangiarlo

Il fuoco acceso come per il barbeque nel piazzale della stazione di Campoleone ad Aprilia (Latina) e sopra, infilzato in uno spiedo, un gatto perfettamente scuoiato in cottura. A filmare con orrore la scena lo scorso 5 giugno è stato un cittadino che ha mandato la video-denuncia alla Lav.

Ai presenti che hanno filmato l’accaduto l’uomo avrebbe detto di non aver ucciso il gatto ma di averlo trovato già morto, probabilmente investito da un’auto. L’autore dei fatti avrebbe invece confermato di aver scuoiato l’animale con l’intento di cibarsene, una volta arrostito sul fuoco, acceso nel parcheggio.