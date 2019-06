Napoli: aggredito per rapina da un ”richiedente asilo”, grave tabaccaio

Condividi

“Nigeriano “richiedente asilo” di 36 anni aggredisce a Napoli, alla stazione della metro di Chiaiano, un tabaccaio, purtroppo ora in serie condizioni. A lui tutta la nostra solidarietà e le nostre preghiere di guarigione.

In Italia non c’è spazio per clandestini e criminali. Grazie al Decreto Sicurezza questo delinquente potrà essere ESPULSO, col Decreto Sicurezza Bis avremo ancora più strumenti per combattere chi ci viene a portare la guerra in casa.”

Lo scrive il ministro Salvini si Facebook