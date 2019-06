“Mercato delle toghe”, Renzi cita in giudizio Belpietro

“Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato oggi ai suoi legali di citare in giudizio il direttore Maurizio Belpietro per il titolo di oggi de La Verità ‘Il mercato dei giudici? Colpa di Renzi’ e per il contenuto di due articoli sullo stesso tema”. Lo rende noto l’Ufficio stampa del senatore del Pd in una nota.

