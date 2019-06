Arabia Saudita, 18enne condannato a morte

ROMA, 7 GIU – Un ragazzo di 18 anni, arrestato quando ne aveva solo tredici per aver partecipato ad una protesta contro il governo, rischia la pena di morte in Arabia Saudita. Lo riporta la Cnn.

Murtaja Qureiris era stato ripreso da telecamere di sicurezza mentre prendeva parte ad una manifestazione a soli 10 anni, con altri ragazzini delle sua età, durante la Primavera Araba nel 2011. Suo fratello è morto in una di queste proteste che il regime saudita definì “violenta”. Dopo tre anni fu fermato all’aeroporto mentre stava partendo per il Qatar con la sua famiglia e divenne il più giovane prigioniero politico in Arabia Saudita.