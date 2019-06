I bambini italiani si integrano: corsi di arabo a scuola

Ora d’arabo per bimbi italiani nel Milanese: scoppia la bufera- “Oggi a scuola ho imparato a scrivere il mio nome in arabo”. La frase, riportata dal quotidiano ‘Il Giorno’, a prima vista innocente, pronunciata da un’alunna della seconda elementare di Cernusco sul Naviglio (Milano), scatena in realta’ un putiferio politico. Tutto per colpa della lezione pagata con fondi gestiti dal Comune a trazione Pd e affidata a un insegnante madrelingua, con lo scopo di aiutare l’inserimento di una piccola di origini egiziane.

Contro il corso-lampo di arabo e’ la Lega: “Qui non sono gli arabi che imparano l’italiano, ma il contrario: e’ un mondo che va alla rovescia”, attacca la consigliera d’opposizione Paola Malcangio. Per l’amministrazione comunale la spesa si aggira (per quattro ore di impegno) intorno ai 120 euro. Si tratta di “un intervento che non rientra nei casi di mediazione culturale, cui sono destinati i soldi pubblici, e’ urgente una spiegazione”, prosegue Malcancio.