Zelensky assegna a Di Maio onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio

Luigi Di Maio, l’inviato dell’Unione Europea per il Golfo e ex ministro degli Esteri italiano, è stato insignito oggi dell’onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio. Questo riconoscimento è stato firmato e proposto dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale che sottolinea l’importanza di tale riconoscimento prestigioso.

“Un riconoscimento prestigioso per i significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d’Ucraina e promozione dello Stato Ucraino nel mondo”, si legge in una nota diffusa in occasione dell’evento. La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si è svolta presso la sede dell’ambasciata ucraina a Roma e l’ambasciatore Yaroslav Melnyk ha consegnato personalmente questa speciale distinzione a Luigi Di Maio. tg24.sky.it/mondo