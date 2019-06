Pd e M5s: Conte in Vietnam con Enrico Letta

Da “Ilmessaggero.it“ – Ricevimento all’Hanoi Museum, in serata, per il premier Giuseppe Conte durante la sua visita in Vietnam. Il premier, dopo aver visitato l’Assemblea nazionale vietnamita, si è recato in uno dei principali musei della capitale vietnamita dove, come «welcome dinner» della terza edizione della terza edizione del Dialogo economico di alto livello Italia-Asean, è stato organizzato un ricevimento in occasione del 73/o anniversario della Repubblica Italiana. Presenti, oltre al premier Conte, al presidente del Foro Italia-Asean Enrico Letta, al sindaco di Hanoi Nguyen Duc Chung e all’ambasciatore italiano in Vietnam Antonio Alessandro, anche la folta schiera di imprenditori attesi domani alla kermesse del Melia Hotel.

Piaggio, Leonardo, Fincantieri, Saipem, Eni, sono alcune delle grandi aziende presenti al ricevimento, durante il quale è stata esposta anche una Ferrari monoposto: Hanoi, infatti, nel 2020 ospiterà per la prima volta un Gran Premio di Formula Uno.

Parlando alla platea dell’Hanoi Museum, situato nella nuovissima downtown della città, Conte – che non si è sottratto ai selfie chiesti dagli invitati – ha ricordato il «proficuo» bilaterale di questa mattina con il primo ministro del Vietnam, Paese «strategico» per l’Italia. «Agiamo tutti insieme nel tradizionale spirito d’amicizia, è essenziale la crescita delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Vietnam», ha sottolineato il premier, prima di recarsi a cena cin la delegazione italiana e l’ambasciatore Alessandro.

Col Premier vietnamita, con ⁦@GiuseppeConteIT⁩ e l’amb.Long. Italia deve guardare a Est e @ASEAN. Ad #Hanoi per il terzo EconomicSummit Italia-Asean organizzato da @Itasean e ⁦@Ambrosetti_⁩ .Ben 500 presenti,mai avrei pensato tre anni fa quando fondammo l’ong @Itasean pic.twitter.com/h9t23Qlcte — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 5, 2019