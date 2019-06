Corpo di donna mutilato e bruciato, macabra scoperta a Roma

Un corpo completamente carbonizzato, irriconoscibile, trovato accanto a dei rifiuti in fiamme. Macabra scoperta nella in via di Trigoria a Roma, poco distante dai campi sportivi. I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti divampato intorno alle 23 lungo la strada, all’altezza del civico 251, quando hanno visto il cadavere accanto alla carcassa di un furgone.

Le indagini – – Sul posto i poliziotti del commissariato Spinaceto e della Squadra Mobile che si stanno occupando del caso. Ed è giallo sulle cause della morte della persona, al momento, ancora senza un nome. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio. Il procedimento è contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia nel tentativo di risalire all’identità della vittima e chiarire le dinamiche della morte.