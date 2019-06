Bologna: via delle Belle Arti trasformata in dormitorio

Condividi

La notte via delle Belle Arti si trasfroma in un “dormitorio anomalo”. Lo denuncia il Comitato Piazza Verdi, spiegando in una nota che “da una settimana cinque-sei ragazzi e ragazze dormono e svolgono ogni funzione a ridosso dell’Accademia e della Pinacoteca”.

“Abbiamo informato tutte le autorità – fanno sapere – richiesto interventi dei servizi sociali, ma nessuno si è visto. Tolleranza e comprensione- continua la nota- dei problemi non possono sostituire interventi capaci di affrontare la complessità di fenomeni di estrema povertà”. Per questo, “si chiede non una generica repressione ma un intervento competente e in grado di offrire una soluzione a chi vive in estrema precarietà”, è la sollecitazione del comitato.

www.bolognatoday.it