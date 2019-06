“Sbirri di mer…” si scaglia contro l’agente e gli spezza un dito

Paoloni (Sap): «Terza aggressione in 24 ore. Abbiamo iniziato a contarle. Basta lasciare i colleghi in balia dei balordi»

«Solo nelle ultime 24 ore si sono registrate ben tre aggressioni nei confronti delle forze dell’Ordine: Ravenna, Reggio Emilia e Torino. A Torino un 38enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti, dopo aver inveito contro i colleghi, proferendo parole sicuramente non piacevoli, ha spezzato un dito ad uno di loro. Il collega ha riportato una frattura con una prognosi di 25 giorni. A lui va il nostro augurio di pronta guarigione, ma non si può continuare così. Non possiamo essere lasciati in balia dei balordi». A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).