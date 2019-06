Roma Bastogi: su 400 appartamenti metà sono occupati abusivamente

Roma – Vigili a Bastogi: censite 400 famiglie e controllati 200 veicoli – Quattrocento nuclei familiari censiti e 200 mezzi di trasporto controllati. Sono i numeri del blitz attuato nella giornata di giovedì 30 maggio dalla Polizia Locale di Roma Capitale a Bastogi. Su 400 appartamenti controllati le metà è risultato occupato da inquilini irregolari. 70 i mezzi sequestrati, in quanto privi di assicurazione o di provenienza furtiva.

La vasta operazione di censimento è stata attuata nelle sei palazzine del residence alla periferia nord ovest di Roma. Circa 500 gli agenti impegnati nelle verifiche ad ampio raggio fra via Gian Pietro Losana, via Ciralo e via Antonio Lucci. Presente anche personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che ha fornito un supporto ad alcune attività di accertamento. I controlli hanno riguardato la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi, gli allacci alla rete idrica e a quella elettrica, nonchè le verifiche su circa 200 veicoli rinvenuti sul posto.