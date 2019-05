Porro: “solo i magistrati sono innocenti fino a prova contraria?”

Nicola PORRO: “Come al solito la presunzione di innocenza vale solo se a delinquere è un magistrato; tutti gli altri in galera”

“Salvini su Rixi non vuole rimanere col cerino in mano: semmai fuori tre ministri grillini. Ma se Palamara fosse stato un politico e non un magistrato, ora non sarebbe in galera, si chiede Zurlo. Cannabis light, guardate su nicolaporro.it il reportage di Gnocchi, che anticipa la decisone della cassazione di bocciarlo. I mutui crollano per la paura della patrimoniale, e un favoloso Maurizio Crippa sulla medicalizzazione di tutto, stabilita dall’Oms”