Islam, Pakistan: incendiata clinica del veterinario accusato di blasfemia

Il medico lavora nel villaggio di Phuladiyon. Un suo cliente lo ha denunciato all’imam locale per aver “incartato i farmaci nelle pagine di un testo islamico”. La vittima rischia la pena di morte.

Islamabad (AsiaNews/Agenzie) – Un medico veterinario indù è stato incriminato per blasfemia con l’accusa di aver incartato dei farmaci nelle pagine di un testo contenente versetti del Corano. L’accusa ha scatenato violente proteste nel villaggio in cui il medico risiede, Phuladiyon, a circa 40 km di distanza da Mirpurkhas (nella provincia del Sindh). La folla ha dato alle fiamme la clinica veterinaria e altri negozi appartenenti alla comunità indù. Per precauzione, gli agenti hanno preso in custodia il medico per salvarlo dall’ira della massa.

Da parte sua, il veterinario respinge tutte le accuse: egli sostiene che si sia “trattato tutto di un errore” e che non si sia accorto che i libri da lui utilizzati erano testi religiosi scolastici. Ora però rischia l’ergastolo, se non addirittura la pena di morte, dato che la denuncia è stata registrata in base agli articoli 295-A e 295-B del Codice penale pakistano, conosciuti più comunemente con il nome di “leggi sulla blasfemia”, che puniscono chiunque si macchi d’insulto al profeta Maometto.