La Marina oltre preleva oltre 100 migranti, a bordo nessuna bambina morta

Condividi

Sono oltre cento i migranti salvati dagli uomini della Marina Militare a bordo di nave Cigala Fulgosi. Le operazioni di soccorso sono quasi concluse e quasi tutti i migranti, tra cui donne e bambini, si trovano a bordo della nave. “Non risulta alcuna persona deceduta a bordo“. E’ quanto afferma la Marina Militare in una nota al termine delle operazioni di soccorso del gommone con a bordo centinaio di migranti, sottolineando che tra loro ci sono 17 donne e 23 minori “per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute”.

Il soccorso, dice la Marina, è avvenuto questa mattina quando nave Cigala Fulgosi ha raggiunto il gommone “in acque internazionali a circa 90 miglia a sud di Lampedusa”.