Corridoi umanitari, Unhcr trasferisce in Italia 149 ”rifugiati” dalla Libia

Libia – 149 persone tra rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili sono state portate via e trasferite a Roma. Lo fa sapere in una nota l’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr). Le persone provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia. Tra esse vi sono 65 minori; 13 bambini hanno meno di un anno, e uno di loro è nato appena due mesi fa. Molti dei rifugiati e richiedenti asilo evacuati necessitano di cure mediche e soffrono di malnutrizione. Il gruppo è stato trasferito dal Centro di raccolta e partenza dell’Unhcr, dopo mesi trascorsi in condizioni disperate all’interno dei centri di detenzione in altre zone della città. L’evacuazione è stata portata a termine in collaborazione con le autorità italiane e libiche.

“Sono necessarie altre operazioni analoghe” ha affermato Jean-Paul Cavalieri, capo della missione dell’Unhcr in Libia. “Queste operazioni – ha aggiunto il responsabile – rappresentano un’ancora di salvezza per i rifugiati, per i quali l’unica possibilità di fuga consiste nell’affidare le loro vite a trafficanti senza scrupoli per attraversare il Mediterraneo”. All’inizio di questa settimana, 62 rifugiati urbani provenienti da Siria, Sudan e Somalia sono stati trasportati da Tripoli al Centro di transito di emergenza dell’Unhcr a Timisoara, in Romania, dove riceveranno cibo, abiti e cure mediche prima di proseguire il loro viaggio verso la Norvegia. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha fornito il supporto necessario al trasporto.