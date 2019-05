Attacco Lione, Mohamed Hichem aveva giurato fedeltà all’Isis

Ha ammesso di aver giurato fedeltà all’Isis l’autore del pacco bomba esploso venerdì scorso nel centro di Lione, nell’Est della Francia. Il responsabile – che voleva compiere una vera e propria strage – è Mohamed Hichem M., un 24enne ingegnere di nazionalità algerina. Poco loquace dal suo arresto lunedì, il sospettato dell’attacco ha fatto la sua prima confessione dopo quarantotto ore di custodia. È lui che ha progettato il pacco bomba che ha fatto tredici feriti lo scorso venerdì.

Secondo una fonte giudiziaria di Le Figaro, il sospettato ha ammesso giovedì di aver giurato fedeltà a Daesh. Secondo quanto riferito, avrebbe voluto intensificare il voto populista in vista delle elezioni europee di domenica per spingere i musulmani alla rivolta.

Il giovane – che viveva a Oullins, comune di Lione – era sconosciuto alla maggior parte dei suoi vicini e avrebbe una personalità molto discreta. Fonti giudiziarie lo definiscono “molto chiuso”. “Ogni mattina, presumibilmente, è andato a lavorare. Ma non sapevamo che non stesse lavorando “, ha ammesso un vicino. Solo un residente lo descriveva come “piuttosto piacevole, utile” che “praticava sport”.

Un testimone della strage sfiorata ha raccontato a Le Progrès: “Vivo sopra la Golden Brioche. Ho sentito l’esplosione, poi ho visto fuori, diversi feriti che si rifugiavano in farmacia. Ho visto delle viti rovesciate sull’asfalto”.

