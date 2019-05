Pakistan: veterinario indu accusato di blasfemia, islamici in rivolta

Facendo seguito alle richieste della comunità minoritaria che ha chiesto alle autorità di “intervenire e garantire la sicurezza dei Sindhi indù”, lunedì la polizia locale ha assicurato la popolazione che è stata intrapresa un’azione contro la folla che ha istigato alla violenza. Le autorità, tuttavia, non hanno denunciato quanti negozi sono stati incendiati o quante perdite vi sono state a causa dai disordini.

Le minoranze del distretto saranno protette “, ha detto a Samaa TV Zahid Hussain Leghari, l’addetto alla stazione di polizia della stazione di polizia di Phuladyon, sottolineando che le persone coinvolte nei disordini saranno arrestate. www.rt.com

A #Hindu doctor, Ramesh Kumar was accussed of #blasphemy by a mullah for allegedly burning Holy Quran in Phuldiyoon, Sindh

This led to a mob attack where they set fire to the shops owned by #Hindus while the doctor has been arrested by the police.#ZeroToleranceForExtremists pic.twitter.com/unEeggTFaZ

— Shoaib Iqbal (@IqShoaib) May 27, 2019