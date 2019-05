La realta’ dell’aborto nel film “Unplanned”

Condividi



La realta’ dell’aborto nel film “Unplanned” campione di incassi in America! Il trailer in attesa di poter vedere per intero il film in Italia!

Abby Johnson, sebbene provenisse da una famiglia pro-life, si ritrovò a far carriera nella Planned Parenthood, fino a dirigere una clinica dell’organizzazione. Poi un giorno fu chiamata per assistere ad un aborto – e tutto cambiò.