Fiat nelle grinfie della Renault. E Di Maio pensa ad attaccare Salvini

Condividi

Fiat Chrysler è in “trattative avanzate” per stringere un’ampia collaborazione con Renault che potrebbe portarla in futuro ad aderire all’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. E’ quanto hanno riferito al Financial Times fonti informate sui colloqui.Le fonti hanno precisato che i colloqui sono in corso e “potrebbero ancora fallire”, aggiungendo che sono state prese in considerazione diverse strutture e opzioni. askanews