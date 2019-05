Firenze: risse tra migranti per lo spaccio. Tassisti: “Adesso basta”

Firenze, 24 maggio 2019 – “Adesso basta, per noi lavorare alla stazione è diventato impossibile”: lo dicono i tassisti fiorentini in un documento di Uritaxi, l’Unione di rappresentanza dei tassisti italiani. L’episodio che ha scatenato la protesta è l’ennesima rissa che si è verificata proprio di fronte alla stazione, dove nella giornata di giovedì, nel primo pomeriggio, si sono affrontati alcuni immigrati. Risse che scoppiano principalmente per il controllo del territorio. Come aveva spiegato a La Nazione un tossicodipendente, quello è uno snodo importante per la vendita al dettaglio della droga.

«Ieri un nostro collega, dopo l’ennesima rissa tra bande di nullafacenti, alla stazione Santa Maria Novella ha subìto violenza al proprio taxi, durante lo svolgimento del proprio lavoro. Nonostante il danno subìto, per paura che la situazione degenerasse in una vera e propria aggressione fisica, visto lo stato di esagitazione che dominava nell’area, non ha potuto far valere i propri diritti e le proprie ragioni», scrivono i tassisti.