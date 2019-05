Il sagrato violato e il Rosario esibito

Condividi

di Vittorio Zedda

In un paese dove tanti calciatori si fanno il segno della croce entrando

nel terreno di gioco (mentre qualche loro collega musulmano recita la “basmala”),

e in quello stesso paese dove per decenni un partito ha avuto come simbolo lo

scudo dei Crociati e il nome di Democrazia Cristiana, ha fatto scandalo il

fatto che un leader politico in piazza Duomo a Milano il 18 maggio 2019 si

sia raccomandato alla Madonnina che domina la piazza da cento metri

d’altezza. Ad un laico come me , la cosa potrebbe anche far sorridere, ma

non più di tanto.La religione è ben presente nel mondo e nella politica, e

non la si può ignorare . Basta pensare, per esempio, quanto sia ancora viva

la questione del riconoscimento delle “radici cristiane”, o

giudaico-cristiane, dell’Europa,di quell’Europa che ha fra

l’altro, cristianamente, sulla sua bandiera azzurra il simbolo mariano

delle dodici stelle . E’ vero che certi appelli alla religione o

l’uso di suoi simboli,da parte d’un politico in periodo elettorale,

possono essere o apparire quanto meno patetici e fuori luogo.E molto può

dipendere anche dallo stile e dalla misura del gesto, che nello specifico,

può facilmente superare il limite dell’accettabile. Ma la piazza del

Duomo è un luogo simbolo, già segnato da comportamenti intenzionalmente

ingiuriosi e irriguardosi di segno opposto, non solo verso la città, ma verso

la civiltà cui tutti noi apparteniamo.

Nel 2009 , al termine di una

manifestazione , apparentemente anti-israeliana, ma sostanzialmente

antisemita , una folla di migliaia di stranieri musulmani invasero il sagrato

del Duomo , pur non avendo il permesso per l’uso del luogo, e inscenarono

una clamorosa preghiera islamica collettiva, orientata verso sud-est,in

direzione della Mecca . Con ciò dando agli astanti la plastica

rappresentazione di un abuso e di una prepotente invasione e imposizione

della loro esibita presunta supremazia, occupando l’intera piazza. Il

sagrato è luogo di pertinenza della cattedrale e il gesto fu grave ed

eccepibile a termini di estremi di reato.. Chi guidò questo blitz sapeva bene

di commettere un atto sotto vari aspetti illecito e ostile, tant’è vero

che il giorno dopo un gruppo ristretto di rappresentanti della comunità

musulmana si affrettò a presentare le proprie scuse alle autorità civili e

religiose. Non fu inoltrata alcuna denuncia e nemmeno venne espressa da chi

di dovere una sacrosanta protesta verbale, che pure i milanesi avrebbero

voluto chiara e forte. Nulla. La Curia e il Comune incassarono il colpo, ma

la cittadinanza milanese ,pur perdonando, non ha dimenticato il gesto di

spregio. Altra cosa, se fosse stata concordata una preghiera interreligiosa

condivisa e vissuta collettivamente secondo intenzioni chiare e ben

esplicitate. Ma così non fu e le frettolose scuse confermarono

l’irriguardosità voluta del gesto e la “coda di paglia” dei

suoi autori.

Seguirono,però, varie altre offese al Duomo, da magrebini più

volte usato all’esterno come orinatoio,clamorosamente e “coram

populo” specie in corrispondenza dei grandi portoni di bronzo , e senza

alcun riguardo a chi attorno vedeva . Successivamente la presenza di militari

armati a guardia della cattedrale pose fine allo scempio, ma il motivo della

efficace vigilanza armata era dovuta alla ripetuta minaccia di attentati,

tuttora perdurante. Un richiamo al rispetto del luogo e alla grandiosa

espressione di fede che il Duomo rappresenta, fatta da Salvini, e mai fatta

da alcun altro politico davanti a quella cattedrale a simbolica riparazione

di quei gesti di spregio, non poteva che suscitare uno scosciante e insistito

applauso della piazza.E un politico un’occasione del genere non la butta

via, anche ,e a maggior ragione, perché deve rintuzzare certe accuse di

incoerenza rispetto ad un cristianesimo dichiarato ma, dicono i suoi nemici

(sante persone) non praticato.

Tornando all’inquietante prova di forza

anti-cristiana del 2009, non avrebbe avuto più alcun senso né spazio il

rosario di Salvini, se altri, a suo tempo, avessero saputo dare una risposta

decorosa a quella provocazione islamica, in modo dignitoso e autorevole e non

nelle solite forme di un acquiescente,indecoroso e imbelle buonismo, capace

solo di fingere che nulla fosse successo,esprimendo ancora una volta un

implicito , imbecille scivolamento verso una sottomissione, apparentemente

ineluttabile.

Chi sa cogliere la gravità e il vuoto di un’omissione che

ferisce un sentimento condiviso, è chiaro che se ne appropria e se ne avvale

come può e come sa. E non mi si dica che ,da milanese, non ne avesse buoni

motivi , proprio colui che ha,incidentalmente , l’imperdonabile difetto,

o colpa, di essere Salvini. Un Salvini che, parlando a casa sua, ha comunque

centrato un bersaglio sensibile. VITTORIO ZEDDA