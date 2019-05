Bimbo ucciso a Milano, fermato il padre Aliza Hrustic

È stato identificato e fermato Aliza Hrustic, il 25enne di origine croata sospettato di aver picchiato fino ad ucciderlo il figlio, un bimbo di appena 2 anni, in un appartamento al pian terreno di questo stabile dell’edilizia popolare in via Ricciarelli, 22 in zona san Siro, a Milano.

L’uomo, che aveva chiamato i soccorsi intorno alle 5 del mattino, si era reso irreperibile. È stato rintracciato e fermato dagli uomini della Squadra mobile in tarda mattinata nel quartiere Giambellino, nella zona sud occidentale della città. Secondo le testimonianze di uno zio della piccola vittima, Hrustic con precedenti penali, aveva problemi di droga e in passato aveva già avuto comportamenti violenti.