Decreto Sicurezza bis, Conte: dipende da Mattarella

Il dl sicurezza bis sarà approvato in Consiglio dei Ministri prima delle elezioni europee? “Non dico questo, non lo escludo”. Così ha risposto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interpellato dai giornalisti a margine del festival dello sviluppo sostenibile. “C’è interlocuzione in corso. Sono provvedimenti da apporofondire – ha aggiunto il premier – ma vanno negli interessi degli italiani “.

Conte ha spiegato che si tratta di “un dl complesso, che presenta vari profili che vanno approfonditi ancora. Ieri è stato portato al cdm. All’ordine del giorno c’era ‘avvio esame’ non approvazione. Quello che è successo e’ normale, era nelle premesse”.