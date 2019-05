Don Ciotti sulla nave Mare Jonio

“Il male ha tre grandi complici: il silenzio, l’indifferenza e l’inerzia. Bisogna aggiungere anche la viltà e la mancanza di coraggio. L’equipaggio della Mare Jonio ha il merito di opporsi a questo male, a questa perdita di umanità e di civiltà”.

Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che ha fatto visita alla nave ferma al porto di Lampedusa, dove è sotto sequestro in attesa degli accertamenti della Procura di Agrigento. Nelle stesse ore i pm agrigentini hanno ascoltato il capo missione della nave, indagato per favoreggiamento per l’immigrazione clandestina.