Migranti, Gabanelli: sui barconi non salgono i poveri

IMMIGRAZIONE – Si emigra soprattutto dai Paesi in cui la povertà è in diminuzione: se infatti si escludono i Paesi afflitti dalle guerre, i 100 milioni di migranti che nel mondo si sono spostati negli ultimi 25 anni provengono dalla classe media. Milena Gabanelli afferma che solo l’1% dei migranti arrivati in Italia siano realmente poveri. Tutti gli altri sarebbero provenienti dalle classi medio-alte dei loro paesi di provenienza. Proverrebbero da paesi in cui il reddito medio annuale supera i 1000 dollari e in alcuni casi arriva a 10.000. Questo semplicemente perché sono gli unici che possono farlo, in quanto sono gli unici che possono permettersi di affrontare le spese di viaggio.

Inchiesta Dataroom Corriere della Sera