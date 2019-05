Appalto Piastra Expo, chiesti un anno e un mese per Sala

Condannare Giuseppe Sala, attuale sindaco di Milano, a un anno e un mese di carcere nel processo sull’appalto della Piastra di Expo. E’ la richiesta avanzata dal procuratore generale di Milano Massimo Gaballo, rappresentate dell’accusa nel procedimento che vede il primo cittadino, ex commissario straordinario e amministratore delegato dell’evento del 2015, accusato di falso materiale e ideologico per la retrodatazione di due verbali sulla commissione aggiudicatrice che doveva assegnare l’appalto sull’opera portante dell’Esposizione universale e che, dati i tempi stretti, avrebbe rischiato di mettere in forse, in caso di ritardo, la manifestazione internazionale.

Al centro della vicenda giudiziaria la commissione che doveva assegnare l’appalto per la Piastra, poi vinto dalla ditta Mantovani con un maxi ribasso. Due componenti della commissione nominata il 15 maggio 2012 risultano incompatibili per ricoprire l’incarico. Sala lo avrebbe scoperto dopo che la commissione si era riunita una prima volta il 18 maggio. L’atto di annullamento e il nuovo verbale di nomina dei due sostituti sarebbero stati sottoscritti il 31 maggio. Ma la data riportata in calce è quella del 17 maggio 2012.