Europee, Boldrini: “Voterò lista progressista Pd”

Condividi

“Ci dobbiamo occupare di Europa più che di Salvini e secondo me stiamo decidendo il futuro dell’Unione Europea e dei nostri figli. Da tempo avevo proposto una lista di tutto il centrosinistra perché secondo me c’era bisogno di un’operazione innovativa. Purtroppo non è stato possibile, ma spero che tutte le liste del centrosinistra raggiungano la soglia del 4% per non disperdere voti. Io ho scelto di votare la lista del Partito Democratico perché è la lista che ha fatto più sforzi per aggregare, perché il Pd appartiene alla famiglia socialista, che al Parlamento europeo è la componente progressista più forte, e poi perché ho letto il programma e ci ho trovato una svolta sociale importante”.

Così l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

“La scelta di Laura Boldrini rafforza le nostre convinzioni e il nostro progetto. La lista unitaria l’abbiamo pensata proprio per riunire un campo largo e mandare a casa il governo delle destre Salvini – Di Maio” ha commentato Nicola Zingaretti. adnk