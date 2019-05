Astronauta Parmitano come Greta: “il nemico è il riscaldamento globale”

Condividi



–

“Il riscaldamento globale è il vero nemico di cui aver paura”. Così l’astronauta Luca Parmitano al Centro europeo per l’osservazione della Terra a Frascati (Roma) durante l’ultima conferenza stampa in Italia prima del lancio che a luglio lo riporterà a bordo della Stazione spaziale internazionale.

“La cosa che più spaventa sono i fenomeni climatici che si stanno abbattendo sulla Terra in maniera sempre più violenta”, dice Parmitano. “Dallo spazio vediamo cambiare il nostro pianeta ed è questo che ci spaventa. Ho visto alluvioni e cicloni e come si incrementano. Sono un padre, ho due figlie e credo nel futuro: dobbiamo unirci per combattere questo nemico globale”. . .

Video di Francesco Giovannetti