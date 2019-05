Migranti e vaccini, Facebook censura 23 pagine italiane segnalate da Avaaz

Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia per ”diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network”. La decisione del social network è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale sui migranti e sui vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale le pagine in questione avevano circa 2,5 milioni di follower.

L’azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz (rete Soros), organizzazione non governativa attiva sul tema dei diritti umani, che il 3 maggio scorso aveva segnalato all’azienda di Manlo Park “numerose violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma, come cambi di nome che hanno trasformato pagine non politiche in pagine politiche o partitiche; l’uso di profili falsi; contenuti d’odio (hate speech); comportamenti non autentici o di spam delle pagine”, scrivono in in una nota pubblicata oggi sul loro sito.