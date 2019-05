Firenze: baby gang di rom e stranieri terrorizza un intero quartiere

“Una baby gang di bulli capeggiata da rom e stranieri tiene in scacco un intero quartiere, minacciando i ragazzi e intimorendo le loro famiglie che hanno paura a denunciare. Non possiamo accettare che in una città come Firenze vengano usati metodi pseudo-mafiosi senza che l’amministrazione muova un dito”. Fratelli d’Italia denuncia così la grave situazione in corso nel capoluogo toscano.

In tutto questo il sindaco del Partito Democratico Dario Nardella pare non curarsene troppo e allora Fdi ha organizzato una protesta per permettere alla cittadinanza di riappropriarsi degli spazi perduti per mano dei bruti: “Per questo il 22 maggio saremo sarà nel luogo in cui si sono verificati alcuni dei più gravi episodi, il giardino della biblioteca di via Canova, per testimoniare con un presidio la volontà dei fiorentini di riappropriarsi degli spazi pubblici” .