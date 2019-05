Genova: rissa tra immigrati con lancio di acido, passanti ustionati

Genova – Una rissa tra immigrati in via Canneto il Curto, nella zona di San Lorenzo, nel Centro storico genovese, è sfociata nel lancio di liquido per sturare i lavandini, con acido corrosivo, che ha ferito alcuni passanti. L’episodio è avvenuto ieri sera e sul caso indagano i carabinieri accorsi dopo le chiamate al numero unico 112 da parte di testimoni e persone ferite dagli schizzi dell’acido, lanciato come un’arma contro gli avversari.

La lite tra immigrati – scrive www.liguriaoggi.it – è iniziata con grida e insulti e in breve si è passati ai fatti con le minacce di una delle persone coinvolte con un grosso coltello, forse addirittura un machete, e poi, all’improvviso, il lancio della bottiglia contenente un forte corrosivo che è caduta per terra ma ha schizzato alcune persone presenti sul posto ma assolutamente ignare di quanto stava avvenendo.