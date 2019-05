Donna trovata morta con tagli alla gola, rintracciato il marito

Piacenza – E’ stato rintracciato il marito della donna trovata morta nella sua casa di Piacenza, con diversi tagli alla gola. L’uomo, che si era reso irreperibile, era all’autogrill di Calstorta, sull’A4, in provincia di Treviso, con i due figli di due e quattro anni. A individuarli sono stati i carabinieri di Piacenza e la polizia stradale. L’uomo, che finora non avrebbe detto nulla, sarà sentito dagli inquirenti per accertare eventuali responsabilità. tgcom24.mediaset.it