Bergoglio invia Elemosiniere apostolico al campo profughi di Lesbo

L’Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, a nome del Papa, arriva oggi nell’isola greca di Lesbo per rinnovare la sollecitudine e la vicinanza di Francesco a profughi e rifugiati ospitati nei campi di accoglienza locali, a tre anni dalla visita del Pontefice sull’isola greca, proprio di fronte la Turchia.

Con il porporato, riferisce Vatican News, anche mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), per esprimere la solidarietà di tutta la Chiesa del Vecchio Continente. Il viaggio, che si concluderà venerdì 10 maggio, è organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale.







In programma la visita ai campi di Lesvos, in particolare il più grande, quello di Moria, l’hot-spot che è il centro d’identificazione e registrazione per migranti, oltre che l’incontro con le realtà locali e le associazioni impegnate sul terreno. (askanews)

