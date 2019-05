Ong, nave Mare Ionio sfida la Guardia Costiera e si avvia in zona Sar

Condividi

La Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human, ha lasciato il porto di Lampedusa per dirigersi nella zona davanti alla Libia nonostante la diffida della Guardia Costiera ad “eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato” perché non adeguatamente equipaggiata.

“Da stasera – scrive la Ong in un tweet – pattuglieremo la zona Sar a trenta miglia dalle coste della Libia a nord di Zhuara, per un mare di diritti e non di morte”. (ANSA).