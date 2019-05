Elezioni UE, programma M5s: No referendum Euro, no abolizione pareggio di bilancio

Cinque anni fa i Cinque Stelle si presentavano alle elezioni europee con un programma in sette punti, tra cui il referendum per l’addio all’euro e l’abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Oggi, diventati forza di governo, hanno quasi completamente ribaltato gli obiettivi per cui si sono fatti eleggere, a partire dallo slogan: «Continuare per cambiare».

Resta nel programma lo stop all’austerity, nemica giurata anche cinque anni fa. Ma mentre nel 2014 si proponevano l’abolizione del Fiscal Compact (in questa legislatura l’Europarlamento ne ha bocciato l’incorporazione nel diritto comunitario, anche con i voti del M5S), l’adozione degli eurobond e la possibilità di sforare il limite del 3% del rapporto deficit-Pil per gli investimenti in innovazione e nuove attività produttive, adesso le strade sono diverse. In primo luogo si chiede la riforma del mandato della Bce, inserendo come obiettivo principale non la stabilità dei prezzi, ma la crescita economica e la piena occupazione. La Banca centrale europea, secondo il M5S, deve inoltre poter agire come prestatore di ultima istanza agendo nel mercato primario dei titoli di Stato per fornire liquidità agli Stati membri.