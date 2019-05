Censura, LeU propone polizia del pensiero. I nipoti di Marx e KGB non mollano

Avete un diritto: diffondere solo le idee nostre. Non cambiano mai, restano comunisti di testa. Preparatevi, cultori del pensiero unico. L’estrema sinistra ha da calare sul tavolo una delle sue leggi migliori per soffocare ogni opinione alternativa su internet. Magari il giorno in cui ci sarà bisogno dei suoi voti per un governo antisovranista.

Se un sito non dovesse passare il vaglio dei compagni dell’ufficio censura, stop, chiusura e magari galera. Quando prevale la caccia al sangue nemico tutto può entrare in una “legge”.

Suscita attenzione e fa accapponare la pelle la proposta presentata da un deputato di Leu, Luca Pastorino, che mira a mettere in piedi un non meglio identificato osservatorio per “monitorare” quel che succede nella rete. E siccome internet ha un perimetro oggettivamente enorme, il compagno Pastorino- bontà sua – indica che cosa mettersi a spiare.

Ovviamente, “ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità“. Tutto fa brodo, tanto l’obiettivo è chiaro. Sarà un “osservatorio indipendente” a mettere nel mirino ogni post e a catalogarli secondo l’unico criterio di cui sono capaci: la faziosità. A caccia di fantasmi.