Russia, aereo di linea atterra in fiamme a Mosca: un morto e 5 feriti

Un morto e almeno cinque feriti: è il primo bilancio dell’incidente aereo avvenuto a Mosca. Un aereo passeggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco e ha compiuto un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Sheremetzevo.

I passeggeri, fanno sapere i media russi, sono stati messi in salvo evacuando il velivolo con gli scivoli d’emergenza ma l’aereo ha continuato a bruciare sulla pista, mandando nell’aria una grande colonna di fumo nero.

Secondo le testimonianze dei passeggeri, i piloti del volo atterrato in emergenza a Sheremetevo, dopo aver concluso con successo l' atterraggio, hanno atteso in cabina che le operazioni di sbarco fossero concluse, come previsto dal protocollo. pic.twitter.com/4IwfZoqnC4

— Marco Bordoni (@bordoni_saker) May 5, 2019