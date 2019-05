Roma: 23enne preso a pugni e morsi da rapinatori stranieri

Accerchiato, preso a pugni, e derubato. E’ successo a un giovane di 23 anni, romano, in via l’Aquila, nel cuore del quartiere Pigneto. Nella serata di ieri, tre coetanei lo hanno preso subito di mira. Gli sono andati incontro, lo hanno accerchiato, lo hanno colpito al volto e gli hanno portato via il telefono. Uno di questi, per vincere la resistenza della vittima, lo ha addirittura preso a morsi sulla mano, scappando subito dopo col bottino. Il 23enne ha tentato di inseguirli, ma arrivato in via del Pigneto, ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante e dell’8° Regimento Lazio, impiegata proprio nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione nei quartieri della movida della Capitale.

I militari, ricevuta la sommaria descrizione dei tre rapinatori, hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona, attività che, in breve tempo, ha fornito gli esiti sperati. Infatti, il primo sospettato – un cittadino del Gambia di 28 anni nella Capitale senza fissa dimora – è stato trovato poco lontano, in via del Pigneto, e fermato dopo un breve tentativo di fuga. Uno dei suoi complici, anch’egli cittadino del Gambia di 23 anni e nella Capitale senza fissa dimora, ma con precedenti, è stato rintracciato in via Casilina, all’angolo con via Ascoli Piceno. Anche lui è stato ammanettato dopo un breve inseguimento a piedi.