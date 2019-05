Autisti islamisti sui bus di Parigi: cacciata donna con la gonna corta

La gonna è troppo corta e l’autista dell’autobus vieta a una ragazza di salire. L’inquietante episodio non si è drammaticamente consumato in un oscuro Paese dove è in vigore la sharia, ma a Parigi dove la guida dei mezzi pubblici che attraversano le banlieue è stata affidata a islamisti per accattivarsi il favore delle periferie multietniche ed evitare le sassaiole da parte dei più facinorosi. E così accade che uno di questi integralisti si sia rifiutato di far salire la figlia 29enne del poeta algerino Kamel Bencheikh. “Pensa a vestirti come si deve” , le ha detto. E ha richiuso le porte.

La figlia si trovava, insieme a un’amica, “alla fermata Botzaris vicino al parco delle Buttes Chaumont” , nel XIX arrondissement. Erano da poco passate le undici di sera. “Quando (l’autobus, ndr) è arrivato – racconta il poeta algerino – l’autista si è fermato, le ha guardate, ed è ripartito senza aprire le porte” . Le ragazze non si sono date per vinte e si sono messe a correre finché lo hanno raggiunto pochi metri più avanti, quando si è dovuto fermare perché il semaforo era diventato rosso. E, quando hanno chiesto all’autista perché non le avesse fatte salire, quello le ha gelate: “Pensate a vestirvi come si deve” .