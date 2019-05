Pd esulta: Siri dimissionato grazie a noi

“La nostra mozione di sfiducia sul caso Siri, presentata per motivi politici e non giudiziari, ha prodotto il risultato che ci aspettavamo: la richiesta di dimissioni del sottosegretario da parte del Premier Conte”. Lo ha affermato in una dichiarazione la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli, esperta di conserve di pomodoro.

