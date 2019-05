Marocchino spacca bottiglia in testa a poliziotto, il collega spara

Condividi

Spacca una bottiglia in testa a un poliziotto e il collega spara, Paoloni (Sap): «Polizia sempre più vittima di balordi ed approfittatori». «Balordi ed approfittatori sempre più a polso duro contro i colleghi. I primi hanno capito di restare impuniti e di tornare presto liberi, i secondi invece sanno che gridare all’abuso li renderà vittime, cancellando ogni loro responsabilità e permettendogli di trascinare in giudizio i poliziotti, la cui unica colpa è quella di far rispettare le regole».

Commenta così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), i fatti di cronaca avvenuti a Reggio Emilia, dove un poliziotto è stato costretto a sparare in aria per difendere il collega preso a bottigliate in testa da un extracomunitario; a Formia, dove una ragazza ha ripreso con il cellulare il fermo della sua fidanzata, alludendo ad un abuso da parte dei due poliziotti; e a Vercelli, dove un cittadino romeno in stato di ebbrezza, ha mandato due poliziotti in ospedale.