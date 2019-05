Salvini a Modena, antirazzisti lanciano sassi

Condividi

Al grido di “liberiamoci da razzismo” e da Matteo Salvini sono iniziate le contestazioni di un centinaio di giovani a Modena. All’ingresso del parco Novi Sad, dove era in programma un presidio in contemporanea al comizio elettorale della Lega, sono volate pietre lanciate da alcuni manifestanti contro i carabinieri in tenuta anti sommossa. Una persona è stata fermata e caricata sui mezzi della polizia per essere portata in questura.

Quella al Novi Sad è una delle tre manifestazioni contro l’arrivo del vicepremier Salvini in terra modenese. Oltre al presidio del centro sociale Spazio Guernica, è stata indetta una manifestazione in piazza Mazzini da Cgil, Anpi e Arci alla quale ha aderito anche una parte del Pd.