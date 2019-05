Pochi soldi, Croce rossa non partecipa a bandi per l’accoglienza

Condividi

La Croce Rossa di Roma ha avviato con i sindacati la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale riguardante circa un terzo dei suoi dipendenti. “La nostra è una via obbligata non una scelta”, dice il direttore Pietro Giulio Mariani.

“La scelta di non partecipare alla nuova gara per l’accoglienza delle persone migranti, determinata dalla nuova strutturazione dei servizi previsti dal Ministero, ci impedisce di garantire gli attuali livelli occupazionali”.