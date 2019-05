Mattarella: il Sistema di diritti che mette al centro la persona si chiama Europa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto che la società moderna deve molto alla crescita del mondo del lavoro durante il suo discorso dedicato alle celebrazioni del Primo maggio.

“La società moderna deve molto alla crescita del mondo del lavoro. Una crescita di civiltà, non soltanto di ricchezza. I diritti del lavoro, sorti nella contrattazione, sono divenuti diritti universali e hanno plasmato un modello di Stato sociale che, via via, ha rafforzato le misure generali per l’assistenza, il bisogno, la malattia, la vecchiaia. Questo sistema di diritti, che mette al centro la persona, si chiama Europa.