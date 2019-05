Gb: oggi udienza per estradizione Assange negli Usa, proteste a Londra

Condividi

E’ in programma per oggi l’udienza al tribunale di Westminster per l’estradizione negli Usa del fondatore di WikiLeaks, il giornalista Julian Assange, accusato da Washington di aver cospirato per violare un computer del Pentagono. E’ previsto un collegamento video del 47 enne australiano, che ieri è stato condannato dalla giustizia britannica a 50 settimane di carcere per aver violato nel 2012 la libertà vigilata rifugiandosi nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Allora cercava di sfuggire a un’estradizione in Svezia, dove era accusato di una presunta violenza sessuale, poi archiviata.

Assange, che si oppone all’estradizione negli Usa perchè teme di essere accusato della pubblicazione di materiale militare classificato sul sito Wikileaks, è stato arrestato dalla polizia britannica ad aprile quando i rapporti con l’ambasciata che lo ospitava sono peggiorati e l’Ecuador gli ha revocato l’asilo politico. Il fascicolo per l’estradizione negli Usa lo accusa di aver cospirato con l’ex analista dell’intelligence militare Chelsea Manning per ottenere la password di una computer del governo. (askanews)

Subito dopo l’arresto di Assange, l’Ecuador ha ricevuto dal FMI un prestito di circa 4 miliardi di dollari.

‘ Liberate la verità!’ i sostenitori di Assange si sono radunati fuori alla Corte a Londra, dove la sua audizione di estradizione dovrebbe iniziare a breve.