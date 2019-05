1° maggio, Ilaria Cucchi sul palco: partono cori contro la polizia

Ilaria Cucchi è salita in serata sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Ambra Angiolini, che l’ha introdotta, ha dovuto placare il pubblico di piazza San Giovanni che ha immediatamente intonato cori contro la polizia.

“La battaglia portata avanti dalla mia famiglia – ha detto la sorella di Stefano Cucchi – non è stato inutile, oggi abbiamo aperto un varco, oggi forse abbiamo dimostrato che non bisogna mai smettere di crederci quando si sa di essere nel giusto, non bisogna mai smettere di indignarsi, mai voltarsi da un’altra parte”.