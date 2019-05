Sbarchi, 12 migranti rintracciati sugli scogli nel Salento

MARINA DI ANDRANO (Andrano) – Nuovo sbarco, nella serata del 30 aprile, nel Capo di Leuca. Un gruppo di migranti, tutti giovani e di presunta nazionalità irachena, è stato infatti avvistato dai militari della guardia di finanza nella marina di Andrano. In 12, intorno alle 19, sono stati rintracciati sugli scogli, a sbarco già avvenuto, come successo pochi giorni addietro in zona, in una circostanza simile.

Una volta approdati sul litorale salentino, i cittadini stranieri sono stati sottoposti alle visite mediche, da parte degli operatori del 118 e della Croce Rossa italiana. Nessuno di loro verserebbe in condizioni di salute preoccupante. Il natante, intanto, è stato ricercato dalle fiamme gialle per i successivi accertamenti, ma non rintracciato: i militari hanno già avviato le indagini per identificare gli scafisti, forse “mimetizzati” all’interno del gruppo, anche se per il momento non ci sono riscontri.