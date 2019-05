La candidata PD: ”Sono europea di origine italiana”

Caterina Avanza, candidata PD: ‘Sono europea di origine italiana. Contro i giganti cinesi ci vogliono nuove alleanze’. Ex coordinatrice di En Marche per la campagna presidenziale di Macron è stata scelta da Zingaretti per la circoscrizione Nord Ovest alle Europee.