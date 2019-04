Stupro di gruppo a Viterbo, arrestati 2 militanti di Casapound

Arrestati dalla polizia a Viterbo due giovani del posto di 19 e 21 anni: sono accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate nei confronti di una 36enne, anche lei di Viterbo. Entrambi sono militanti di Casapound: il 19enne, Francesco Chiricozzi, è consigliere comunale del partito in un piccolo Comune della provincia (dove risiede), mentre il 21enne non ha cariche politiche. A loro carico ci sono delle passate segnalazioni giudiziarie per episodi collegati a contrapposizioni politiche.

Violenza qualche settimana fa – – I fatti risalgono al 12 aprile scorso. Secondo gli inquirenti i due giovani, all’interno di un circolo privato di Viterbo, di cui al momento dei fatti avevano la disponibilità esclusiva, hanno spinto la 36enne (appena conosciuta) a bere ripetutamente sostanze alcoliche e quindi hanno iniziato nei suoi confronti una serie di approcci sessuali. Quando la donna ha iniziato a opporre resistenza è partita la reazione brutale dei due: prima l’hanno colpita con dei pugni in pieno volto, procurandole la perdita di coscienza, quindi approfittando della sua totale incapacità di reazione hanno abusato sessualmente di lei.