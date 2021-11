Gazzetta ufficiale: aggiornamento tariffario ricoveri Covid

“Ecco perché il covid non finisce.

Si arricchiscono i medici vaccinatori, le farmacie e la sanità privata…

GAZZETTA UFFICIALE 19/11/2021 – n. 276

AGGIORNAMENTO TARIFFARIO RICOVERI COVID (al giorno)

– 3.713 euro per ricovero in area medica;

– 9.697 euro in terapia intensiva.” Lo scrive davide Barillari su Twitter

